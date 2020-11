A “desilusão” dos ciganos do Porto com a “ingratidão” de Rio

Rui Rio presidente do PSD fez acordo com um partido político racista xenófobo facista e perigoso.



Sou militante do... Publicado por Samerio Melo Gabarras em Quarta-feira, 18 de novembro de 2020

Em janeiro de 2002, Rui Rio entrava triunfante no Bairro São João de Deus. A campanha já tinha acabado, mas o entusiasmo era tanto que parecia que o então presidente da Câmara do Porto ainda estava em arruada. "É o primeiro que vem cá depois de ser eleito", garantia na altura ao Público uma moradora, enquanto ao mesmo jornal o líder da União Romani dizia ter "expectativas muito fortes" no então recém-eleito autarca.Com cerca de cinco mil habitantes ciganos, o Bairro de São João de Deus no Porto, era conhecido pela má fama de ser um supermercado de droga. E se Rui Rio lá entrava com tanto à vontade muito o devia às boas relações com o clã liderado por Alberto Melo, homem respeitado entre os ciganos do Porto e militante do PSD.Samério Melo Gabarras, filho de Alberto Melo, conta àque foi o pai que apresentou Rio à comunidade cigana do Porto e "pôs muita gente de etnia cigana a votar" no PSD.Muito conhecido no Porto, dentro e fora da comunidade cigana, Alberto Melo chegou a ser notícia em 2018 quando anunciou que iria "desonrar" os ciganos que tinham agredido enfermeiros nas urgências do Hospital de São João como forma de os castigar. Para explicar ao Jornal de Notícias o peso da sanção social que queria impor aos agressores, explicou que a desonra para um cigano "é pior do que levar um tiro" e implica que os desonrados deixem de ser convidados para todos os eventos sociais como casamentos e batizados e sejam ostracizados pela comunidade.A notícia dada pelo Jornal de Notícias na época demonstra o papel de "mediador" que Alberto Melo tem na comunidade cigana do Porto e que Samério Melo Gabarras explica ter sido usada em "várias reuniões na Câmara" quando Rio era autarca.No Facebook, Samério conta mesmo como a proteção da sua família foi importante para Rio. "Recordo perfeitamente quando os Super Dragões foram para Câmara Municipal fazer uma grande manifestação porque ele era contra ao FCP. Rui Rio fugiu para Viana do Castelo com medo e ligou para o meu pai para que os ciganos não o deixassem sozinho e sempre estivemos ao lado dele. Pena ele ter memória curta", escreveu na sua página naquela rede social, onde chega mesmo a relatar que membros do executivo de Rio no Porto agradeceram essa proteção. "É pura verdade porque estiveram na casa do meu pai agradecer por aquilo que fizemos por ele", diz.Uma fonte do PSD Porto confirma a proximidade entre Rui Rio e o clã Melo. "O Chefe Melo foi estando presente na campanha de Rio, quer em 2001 quer em 2005. A relação depois foi esfriando até chegarmos aos dias de hoje". Os dias de hoje são a defesa pública feita por Rio do acordo assinado pelo PSD nos Açores com o Chega."Foi uma desilusão. É a sede do poder. Mas na política não vale tudo. Só espero que isto não volte à altura do fascismo", lamenta Samério Melo Gabarras à. O militante social-democrata que se apresenta como "português, cigano e contra a extrema-direita" acusa Rui Rio de "ingratidão" e de querer "acabar com a direita democrática" ao fazer um acordo com "um partido racista, fascista, xenófobo e perigoso" como o de André Ventura."Há pessoas que me ligaram e disseram que Rio tem duas caras. A mim enganou-me bem", lamenta-se Samério. Não terá sido o único a sentir-se enganado, já que nas caixas de comentários ao seu post surgem várias reações de apoio. Numa delas, Bruno Castela – que se identifica como cigano – conta que Rui Rio tirou com ele uma fotografia num parque de estacionamento de um centro comercial, ao mesmo tempo que elogiava a comunidade sobre a forma como "vive em família o respeito" defendendo que os ciganos têm "muito que ensinar" nesse capítulo ao resto da população portuguesa. Para ilustrar a história, Bruno Castela publica mesmo a fotografia ao lado de Rio.José Fernandes, da União Romani Portuguesa, é que assegura nunca se ter deixado "enganar" pelo líder do PSD. "O Dr. Rui Rio foi apoiado por uma família cigana. Eu fui sempre contra ele", afirma à, apontando o dedo ao facto de Rio nunca ter visitado a sede da associação que existe desde 1974 "ao contrário de muitos outros políticos".Fernandes acusa Rio de ter seguido uma política que, longe de favorecer a integração dos ciganos, promoveu a criação de guetos no Porto. "Rio fez bairros só para ciganos, escolas só para ciganos. É assim que vamos ser integrados? Mandou todos os ciganos para a zona de Campanhã. Os moradores que não eram ciganos, apanharam medo de ver tantos ciganos, e saíram. Ora, deviam distribuir os ciganos por vários bairros da cidade. Há bairros do Porto onde não há um único casal de ciganos. Não faz sentido", defende. "A minha luta desde 74 é integração na sociedade em que vivemos", afirma.José Fernandes diz ser "primo segundo" de Alberto Melo e seu amigo, mas entende que Rio só recorreu à família Melo "para lhe guardar as costas". Conta, aliás, que várias vezes os avisou: "Está a usar-vos e vocês não estão a ver isso".O líder da União Romani diz que os ciganos foram alvo prioritário das ações de despejo no Bairro São João de Deus e não tem pejo em contar como lhe chamou "na cara racista" por causa disso. "Grandes traficantes, que estavam na cadeia, quando voltaram tinham as suas casas no bairro", ataca com uma conclusão: "Rui Rio tem a mesma mentalidade de Ventura".Se já o achava antes, depois da entrevista desta quarta-feira ao líder social-democrata na TVI, ficou com a certeza ao ver a forma como Rio falou sobre o acordo nos Açores. "Espero que não venha para aqui para o Continente fazer o mesmo", declara, com uma crítica à forma como o presidente do PSD fala sobre a redução do Rendimento Social de Inserção na região autónoma. "Mas quem é que vai dar trabalho àquelas pessoas? É o Dr. Rui Rio? Até dá para rir".