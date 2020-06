A dança de assessores do PAN

Assessores na Assembleia da República pagos pela Assembleia Municipal de Lisboa, uma funcionária da Câmara de Lisboa a prestar assessoria no Parlamento e acumulação de funções em ambas as instituições. O PAN chama-lhes "recursos partilhados" e assegura àque "atualmente, não há nenhum assessor nessa circunstância". Mas o tema estará a causar incómodos internos.Quando em 2015, Miguel Santos foi nomeado assessor de André Silva no Parlamento, já era deputado municipal em Lisboa há dois anos e responsável, juntamente com André Silva, pela área financeira do partido.Um mês antes de ser nomeado, tinha atribuído uma avença a Naide Muller, a assessora de imprensa do PAN no Parlamento. A avença seria para pagar uma assessoria na Assembleia Municipal de Lisboa.Não foi a única ajudante de André Silva na Assembleia da República a ser nomeada por Miguel Santos. Sara Martins era outro destes "recursos partilhados". E no mesmo dia em que passou a assessora o PAN na Assembleia Municipal, Miguel Santos foi nomeado assessor de André Silva no Parlamento.Sara Martins acabaria por ver terminada a sua avença na AML em outubro de 2017, para ser novamente contratada em dezembro desse ano, num contrato que se prolongou até junho de 2019 para um mês depois ser contratada para o gabinete de André Silva, onde sempre trabalhou como assessora jurídica.Em 2016, Miguel Santos nomeou ainda Bernardo Santos como assessor político na Assembleia Municipal de Lisboa e em 2017 o assessor jurídico Márcio Quadrada. Ambos trabalhavam com André Silva na anterior legislatura.Mas também há um despacho que mostra uma funcionária da Câmara de Lisboa, onde exerce funções como arquiteta, a ser nomeada assessora do grupo parlamentar do PAN., fonte oficial do PAN assegura que acumulação de funções como funcionária da Câmara e assessora parlamentar "é possível" e explica que a assessora em causa, Paula Nicolau, "exerceu funções de assessoria política e técnica numa fase de crescimento do partido, de aumento significativo de volume de trabalho, nomeadamente com a eleição de um grupo parlamentar".Paula Nicolau exerceu funções entre 2 de dezembro de 2019 e 31 de janeiro de 2020, mas nunca esteve a trabalhar no Parlamento porque, como justifica o PAN à, as suas funções foram "desempenhadas em regime de teletrabalho, marcando presença em algumas reuniões presenciais".Segundo noticiou o Observador esta quarta-feira, a existência de falsos recibos verdes no PAN – uma prática condenada pelo partido – terá sido alvo de discussão na última reunião da Comissão Política Nacional, onde subiu de tom a discussão entre André Silva e o eurodeputado Francisco Guerreiro (que entretanto saiu do partido).Uma dessas situações será a de Vera Rosa, trabalhadora cuja exoneração foi formalizada durante a pandemia e que estava a prestar funções no grupo parlamentar a recibos verdes, apesar de ter um e-mail atribuído ao grupo parlamentar e, segundo relatos internos, respeitar hierarquias e ter horário de trabalho.A direção do PAN descarta, porém, que se trate de um contrato de trabalho e sublinha que a saída já estava prevista antes de o país entrar em confinamento."Vera Rosa não foi dispensada durante o estado de emergência decorrente da covid-19. A decisão de cessação de funções da assessora parlamentar Vera Rosa, tomada pelo grupo parlamentar e validada pela direção do partido, foi-lhe comunicada no dia 6 de março, numa altura em que ainda não vivíamos a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus", assegura fonte oficial do partido, acrescentando que "apesar de se tratar de uma nomeação política (e não de um contrato de trabalho), o PAN tomou a iniciativa de acordar com a assessora que os efeitos da exoneração ocorreriam apenas no dia 30 de abril, tendo, por conseguinte, continuado em exercício de funções até essa data"."Como é sabido, os pressupostos da nomeação assentam em critérios de competências técnicas, interpessoais e de confiança política, pelo que os motivos da sua exoneração dizem respeito ao grupo parlamentar e à assessora", frisa a mesma fonte, notando que "a exoneração decorre do incumprimento de critérios referentes a competências técnicas, interpessoais e de confiança política".Questionada pelasobre os motivos que estiveram na origem desta dança de cadeiras entre Parlamento e Assembleia Municipal, o PAN diz que "a decisão do partido foi a de existirem recursos partilhados"."Havia assessores durante a legislatura anterior que não trabalhavam em exclusivo, sendo recursos partilhados para a prossecução do trabalho político do partido. As áreas de assessoria política, pelo próprio perfil das funções e conjugação das iniciativas promovidas, carecem de articulação e transversalidade", afirma fonte oficial do PAN, vincando que "atualmente, não há nenhum assessor nessa circunstância" e recordando a prática que existe no Parlamento há vários anos e que foi já alvo de um trabalho da SÁBADO. O PAN insiste ainda em que "não tem casos de falsos recibos verdes" e diz que na discussão que teve lugar na Comissão Política Nacional, e que foi relatada pelo Observador, o tema "foi o dos contratos de prestação de serviços de recursos partilhados na passada legislatura".