Às nove horas desta segunda-feira, os últimos moradores do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, deviam abandonar as suas casas e entregar a chaves à VianaPolis, a sociedade responsável pela demolição do edifício e construção de um novo mercado municipal. Mas os 11 "resistentes" recusaram-se a sair, dando continuidade a um conflito que cumpre 19 anos e que ficou marcado por várias ações em tribunal.

Construído na década de 70 do século passado, o Edifício Jardim, de 13 andares, chegou a ter 300 pessoas a viver e a ser considerado um exemplo de modernidade e progresso. Com o tempo, tornou-se conhecido como prédio Coutinho – "roubando" o nome ao emigrante português no então Zaire (atual República Democrática do Congo), Fernando Coutinho, que comprou o terreno e avançou para a sua construção – e a sua estética foi sendo cada vez mais colocada em causa.

Até que, em 2000, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, então liderada por Defensor Moura, anunciou a demolição do edifício ao abrigo do programa Polis. Situado no centro histórico da cidade, foi considerado o "maior aborto urbanístico" da zona. A esperança que tudo seria célere era tanta que, a 5 de junho de 2000, foi inaugurado pelo então ministro do Ambiente, José Sócrates, um relógio gigante instalado no Jardim da Marina, mesmo em frente ao polémico edifício – o objetivo era marcar a contagem decrescente do Pólis local. Na verdade, este momento representou o lançamento a nível nacional do Programa Pólis.



As críticas de Sócrates ao edifício

Mas os moradores não baixaram os braços e, desde 2005, que a expropriação do edifício estava suspensa pelo tribunal devido às ações interpostas pelos moradores a exigir a nulidade do despacho que declarou a urgência da expropriação. Nesse mesmo ano, já como primeiro-ministro, Sócrates reforçou o seu apoio à demolição do edifício que, defendeu, atentava "contra a memória e a identidade" do centro histórico de Viana, "Chegou o momento de fazer o que devemos fazer para terminar com os erros urbanísticos do passado e se há erro urbanístico que atenta contra a memória e identidade do centro histórico de Viana do Castelo, é o prédio Coutinho", disse na altura.

Em 2009, e com a obra parada, o coordenador nacional do Programa Polis, José Pinto Leite, mantinha-se esperançoso, considerando a demolição "irreversível" e garantindo que o "tempo" iria ajudar a resolver o problema. "O prédio vai sendo esvaziado e, portanto, acabará por estar completamente vazio e poderá ser demolido nessa altura".

Os anos continuaram a passar e o impasse sem se resolver. A empreitada de demolição do prédio Coutinho foi lançada a concurso público no dia 24 de agosto de 2017, por 1,7 milhões de euros, através de anúncio publicado em Diário da República. Em outubro, a VianaPolis anunciou que a proposta da empresa DST - Domingos da Silva Teixeira venceu o concurso por apresentar a proposta mais favorável, orçada em 1,2 milhões de euros.

Uma das últimas tentativas para parar o processo foi um pedido de classificação do Coutinho como imóvel de interesse público, requerido pelo arquiteto Fernando Maia Pinto. Entre os signatários da candidatura encontravam-se nomes como os antigos presidentes do CDS Manuel Monteiro e Ribeiro e astro, o jornalista Joaquim Letria e o professor catedrático Ribeiro de Melo.