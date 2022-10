GROGNation anunciam fim da banda

A banda de Mem Martins que lançou Anatomia de GROG este ano (com beats de Sam the Kid) anunciou o fim do grupo.

Papillon, Harold, nastyfactor, Prizko e Neck formaram, durante 11 anos, os GROGNation, um dos grupos de maior sucesso do hip hop nacional da última década. No entanto o caminho dos rappers enquanto banda chegou ao fim. O anúncio foi feito nas redes sociais. "Foram momentos incríveis", relembram, sem adiantarem os motivos para o fim da banda.



A notícia foi avançada pelos GROGNation nas redes sociais este domingo à noite. "Vimos por este meio anunciar o fim do projeto musical GROGNation, não haverá mais concertos nem músicas do grupo", lê-se no texto que acompanha uma imagem onde se lê "GROGNation (o fim)".



Na publicação, o quinteto que lançou um EP este ano - Anatomia de GROG - escreve: "Foram cerca de 11 anos de música, amizade e muitos momentos que marcaram a nossa vida como de muitos que nos acompanharam, algo que mudou as nossas vidas e permitiu-nos realizar muitos sonhos e ajudar outros tantos a sonhar".





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GROGNation (@grognation)

família, amigos e a todas as pessoas que gostam" da música do grupo e que os acompanharam ao longo de 11 anos. "Foram momentos incríveis", concluem.





Tópicos Papillon Harold Prizko Neck nastyfactor GROGNation

Agradecem ainda à "