Carcaça de baleia dá à costa em Grândola

A carcaça de uma pequena baleia em elevado estado de decomposição deu à costa na tarde desta segunda-feira, 29 de abril, na praia da Raposa, perto do Pinheiro da Cruz, no concelho de Grândola.

O alerta foi dado cerca das 15h30 e no local esteve a Polícia Marítima de Setúbal, bem como o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

A carcaça será removida pelos serviços da Câmara Municipal de Grândola.

Esta é a terceira baleia a dar à costa no Litoral Alentejano em duas semanas. No dia 18, uma baleia bossa com 16 metros deu à costa na praia do Burrinho, em Sines.

No dia 25 de abril, uma baleia comum com 19 metros foi encontrada na Praia das Areias Brancas, em Santiago do Cacém sendo depois arrastada para a praia da Costa do Norte em Sines.