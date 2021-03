A arquiteta que ficou cercada por brasões

Antes das eleições autárquicas de 2017, Assunção Cristas, que na passagem pelo Ministério do Ambiente conhecera a arquiteta paisagista Cristina Castel-Branco convidou-a a integrar a lista do CDS como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Lisboa, como independente. O convite foi recebido com um aviso prévio: "Olhe que fui eu que ganhei o concurso para a renovação do Jardim da Praça do Império." Já na altura o concurso de 2016 fora polémico.



Mas a conversa esclareceu a posição da arquiteta, que explicou que as próprias balizas do concurso de ideias deixavam claro que já praticamente pouco restava dos brasões - nem sequer os moldes -, que estes não estavam no projeto inicial da praça que se pretendia respeitar, e que a preocupação fora a exequibilidade. Assunção Cristas não ficou preocupada com o "currículo" brasonado.

Mas a novela estava longe de terminar e isso a autora do projeto não podia supor: "No fundo, é uma questão tão simples, tão técnica e tão despida de política", diz à SÁBADO. Ora, por mais técnica que seja a questão, nem a bancada municipal que integra a despe de política: a bancada do CDS em Lisboa tem defendido a manutenção dos brasões. O ressurgir do caso dos brasões, para mais, deixa-a numa posição que vista de fora parece "dúbia e ambivalente" - mas que acredita ter solução. A arquiteta insiste em questões concretas: "A questão é prática e não quero que digam que foi por razões ideológicas."



O concurso de ideias para renovar a Praça do Império não pedia a manutenção dos brasões, mas a questão vai além disso: "Neste momento, não há jardineiros especialistas em mosaico-cultura em Lisboa. Não há estrutura de viveiros e viveiristas para abastecer os mosaicos. E tudo isso, para ser criado, implicaria não só formação especializada, por um mínimo de dois anos, como as despesas que vão muito além dos 24 mil euros que refere a junta de freguesia: não chegam para a manutenção."