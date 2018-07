As mortes nas estradas de condutores com uma taxa de álcool superior ao máximo legal continuam a aumentar. No ano passado, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) avançados pelo Jornal de Notícias, 35,5% dos condutores que perderam a vida tinham uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5 gramas por litro (g/l) – números superiores aos 29,3% de 2016. Dos automobilistas alcoolizados, 70% tinha uma taxa considerada crime (1,2 g/l).

Estes dados baseiam-se em informações do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, que realizou autópsias a 279 condutores – dos quais mais de metade não tinha álcool no sangue e 17 estavam dentro do limite legal (abaixo dos 0,5 g/l).

No entanto, 99 condutores ultrapassavam o limite legal: dez automobilistas morreram com menos de 0,9 g/l, 20 com 0,8 g/l e 69 com mais de 1,2 g/l.

Este padrão é mais forte em condutores fiscalizados pela Polícia. Dados da Medicina Legal revelam que de 3.707 análises ao sangue, 60% ultrapassavam o limite legal. Além disso, 70% dos condutores ultrapassava a taxa-crime.