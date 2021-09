Gouveia e Melo: 'A minha missão está terminada'

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo anunciou que 84,3% da população portuguesa já tem as duas doses da vacina, mas que nas últimas semanas tem estagnado o número de pessoas que tem aparecido para receber a segunda dose. "A minha missão está terminada", afirmou o vice-almirante.



O responsável pela task-force apelou aos pais dos mais jovens que ainda só levaram uma dose para que os relembrem da segunda e pede também que quem ainda não recebeu a vacina se dirige a um dos centros antes do início da vacinação contra a gripe. Durante a sua intervenção, Gouveia e Melo anunciou que o processo de administração das vacinas contra a gripe, em paralelo com a inoculação da terceira dose , deve estar terminada a 15 de dezembro. Foram reservadas duas milhões de doses da vacina contra a covid-19, o suficiente para todas as terceiras doses necessárias e ainda para os que não foram vacinados.



O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo indicou também que 500 mil jovens já foram vacinados contra a covid-19, mas que muitos dos que tomaram a primeira dose ainda não receberam a segunda.



O militar informou que com duas milhões de doses de vacina doadas, Portugal é um dos países que mais vacinas doou no mundo inteiro, tendo doado 10% do total das vacinas compradas.



"Eu queria dar uma palavra de agradecimento", começou por dizer o primeiro-ministro António Costa. "O país deve orgulhar-se da adesão cívica dos portugueses ao processo de vacinação", congratulou o governante, destacando a cultura de vacinação adquirido pelo país ao longo das últimas seis décadas. Costa destacou a forma como foi estratificado "desde o início" o processo de vacinação, com os mais vulneráveis a receber primeiro a vacina contra este coronavírus.



"Se a UE não tivesse feito a compra centralizada das vacinas, teríamos tido uma imensa disputa com os restantes 27 estados-membros como tivemos no início da pandemia por máscaras e ouros equipamentos", lembrou o primeiro-ministro. Quanto aos enfermeiros, António Costa admite que os enfermeiros participaram no esforço de vacinação, muitas vezes com prejuízo pessoal por terem duplicado ou triplicado o tempo investido no processo



"O contributo das Forças Armadas" foi essencial, disse Costa, afirmando que esta missão foi "essencial para perceber a necessidade do investimento" nestas estruturas. "Ao vice-almirante desejo as melhores felicidades na vida pessoal e profissional e que tenha águas mais safas e ventos de melhor feição do que aqueles que enfrentou nesta missão", concluiu o primeiro-ministro.