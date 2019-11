Governo insiste em regras especiais para alunos do profissional acederem ao superior

os "contratos de legislatura" que serão assinados com as universidades e politécnicos no final do mês de novembro já deverão prever o número de estudantes de ensino profissional que cada instituição pretende atrair para os cursos.

O Governo vai voltar a propor a criação de um modelo de acesso ao Ensino Superior específico para alunos do ensino profissional. Esta proposta chegou a ser abordada na anterior legislatura mas não avançou "por uma questão de tempo", revelou ao Público o presidente da comissão nacional de acesso ao Ensino Superior, João Guerreiro.O Ministério da Ciência, Tecnologias e Ensino Superior garante que estão a ser preparadas "as medidas adequadas" relativamente às regras para o acesso dos estudantes do ensino profissional às universidades e politécnicos.A solução definitiva não está ainda fechada mas