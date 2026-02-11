MP e Polícia Judiciária Militar fazem buscas em instalações da Força Aérea e da Marinha

Em causa está a alegada prática de crimes económicos. Um dos locais alvo de busca é o Estado-Maior da Força Aérea (EMFA), em Alfragide, Lisboa.

O Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária Militar estão a realizar esta quarta-feira buscas em instalações da Força Aérea e da Marinha, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa.



Marinha portuguesa Bruno Colaço/Correio da Manhã

A informação das buscas foi avançada à agência Lusa por fonte judicial - sem especificar que factos, mas adiantando que em causa está a alegada prática de crimes económicos - e confirmada pela Procuradoria-geral da República (PGR), pela Marinha e pela Força Aérea.

“A Força Aérea confirma que elementos do Ministério Público se encontram nas suas instalações. Mais se informa que, desde o primeiro momento e enquanto parte interessada, a Força Aérea está a colaborar de forma plena e ativa com as entidades de investigação, assegurando todo o apoio às diligências legalmente previstas”, explica esta ramo das Forças Armadas, em resposta escrita enviada à Lusa.

Um dos locais alvo de busca é o Estado-Maior da Força Aérea (EMFA), em Alfragide, Lisboa.

Também em resposta escrita, a PGR refere que se “confirma a realização de buscas, no âmbito de inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa”.

A Marinha confirmou igualmente a realização de buscas na Escola Naval, em Alfeite, concelho de Almada.

“A Marinha confirma que elementos do Ministério Público se encontram na instalações da Escola Naval, estando a Marinha a colaborar de forma plena e ativa com as entidades de investigação, assegurando todo o apoio às diligências legalmente previstas”, lê-se na resposta escrita deste ramo das Forças Armadas enviada à Lusa.

Segundo a mesma fonte judicial, nas buscas estão presentes o MP, elementos da Polícia Judiciária Militar e da Autoridade Tributária (AT).

A Lusa questionou o Ministério da Defesa, liderado por Nuno Melo, sobre estas buscas, mas até ao momento não obteve respostas.