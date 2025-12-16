Em defesa da imprensa, alerta à democracia

Para muitas das nossas publicações, a principal forma de assegurar a regularidade do contacto com o público passa, já hoje, por imprimir em empresas espanholas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

Acrescente degradação da indústria de impressão e a progressiva asfixia das cadeias de distribuição são dois fatores que colocam Portugal em sério risco de, muito em breve, ficar sem acesso à imprensa em vastas áreas do seu território.



Jornais e revistas COFINA MEDIA

Para muitas das nossas publicações, a principal forma de assegurar a regularidade do contacto com o público passa, já hoje, por imprimir em empresas espanholas. Isto com todas as dificuldades e constrangimentos inerentes, além do prejuízo para a economia nacional.

Adicionalmente, a crise anunciada pela VASP, único operador de distribuição em Portugal, confronta-nos agora com o perigo emergente de oito distritos do território continental ficarem sem jornais nem revistas a partir do início do ano que vem.

Nós, diretores de todos os jornais de informação generalista diária, de todos os semanários, da única publicação impressa diária na área da economia, das newsmagazines e revistas de informação geral e temática, e de todos os diários desportivos que são atualmente impressos, distribuídos e vendidos no nosso país, não podemos assistir a esta situação em silêncio.

É nossa obrigação e nosso imperativo ético e moral lançar um seriíssimo alerta para esta situação a toda a sociedade civil, e a todos os responsáveis políticos, quer ao nível do Estado central, quer das autarquias locais.

Deixar de ter jornais e revistas em zonas significativas do território nacional cortará o acesso de parte relevante da população às notícias profissionalmente validadas pelas nossas redações.

Provocará também, inevitavelmente, o desgaste da partilha por todo o País dos grandes fluxos da atualidade, das principais notícias e interesses coletivos, em suma, das maiores preocupações e causas comuns.

Para muitos portugueses de todas as idades, ler o jornal, seja o jornal do dia ou o semanário, seja o desportivo ou uma revista, é o único momento de contacto com a língua portuguesa escrita.

Adicionalmente, o fim da imprensa aumentaria ainda o perigo da desinformação e das fake news que grassa nas redes sociais.

Por fim, cabe-nos alertar para o perigo que esta quebra representa para a comunicação social, uma atividade económica que emprega milhares de pessoas em Portugal, profissionais qualificados que contribuem para a riqueza nacional coletiva, bem como para a saúde e vitalidade da democracia.

Jornalistas, técnicos, fotojornalistas, gráficos, produtores, e tantos outros profissionais terão o seu posto de trabalho em risco, como inevitável consequência da consumação desta quebra na cadeia de distribuição. O mesmo raciocínio se aplica a todas as atividades complementares referidas neste nosso texto.

Acredite o leitor que, para todos nós, diretores, era bem mais cómodo cingirmo-nos a fazer diariamente, como sempre fazemos, o melhor jornal ou revista possível a pensar em si.

Porém, estamos confrontados com um momento histórico que exige a nossa presença e o nosso sinal de alarme.

Em defesa do jornalismo, mas sobretudo da democracia e da liberdade, não podemos ser cúmplices silenciosos de um risco que pode e deve ser evitado. É tempo de unir esforços e garantir que a imprensa continue a chegar a todos os portugueses, em todo o território, como esteio de uma democracia saudável, informada e vibrante. W

Bernardo Ribeiro – Diretor Record

Carlos Rodrigues – Diretor Correio da Manhã, SÁBADO e SÁBADO Viajante

David Pontes – Diretor Público

Diana Ramos – Diretora Negócios

Filipe Alves – Diretor Diário de Notícias

Inês Cardoso – Diretora-geral editorial Notícias Ilimitadas

João Vieira Pereira – Diretor Expresso

Luís Pedro Ferreira – Diretor A Bola

Mário Ramires – Diretor Nascer do SOL

Nuno Vieira – Diretor O Jogo

Pedro Ivo Carvalho – Diretor Volta ao Mundo

Rafael Barbosa – Diretor Jornal de Notícias

Rui Tavares Guedes – Diretor Visão