Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de agosto de 2025 às 21:41SÁBADO

Chamas não dão tréguas: Este é o ponto de situação dos incêndios em Portugal

Fogo em Arganil mobiliza mais de mil operacionais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)