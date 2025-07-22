Mais de 10 mil candidatos ao ensino superior no primeiro dia do concurso

Os resultados são conhecidos em 24 de agosto e os candidatos colocados na primeira fase têm depois até dia 28 de agosto para realizar a matrícula.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Mais de 10 mil estudantes apresentaram a candidatura no primeiro dia do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que arrancou na segunda-feira com mais de 56 mil vagas.



Carlos Santos

O prazo de candidatura para a primeira fase só termina em 04 de agosto, mas o primeiro dia é, habitualmente, o mais concorrido e, na segunda-feira, a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) recebeu 10.183 candidaturas.

Em comparação com o ano passado, houve menos 1.859 inscrições.

Para o próximo ano letivo, as universidades e institutos politécnicos disponibilizaram 55.956 lugares (mais 643 face ao ano passado) através do regime geral de acesso, que abrange o concurso nacional e os concursos locais, destinados, por exemplo, a cursos artísticos.

Para candidatos emigrantes, lusodescendentes ou com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros, o prazo para a submissão das candidaturas termina mais cedo, em 28 de julho.

As candidaturas devem ser apresentadas no sítio na internet da DGES e, este ano, os estudantes vão poder escolher entre mais de 1.100 opções em 34 instituições de ensino superior.

Os resultados são conhecidos em 24 de agosto e os candidatos colocados na primeira fase têm depois até dia 28 de agosto para realizar a matrícula.

A segunda fase decorre entre 25 de agosto e 03 de setembro, com a divulgação dos resultados em 14 de setembro, seguindo-se a terceira fase entre 23 e 25 de setembro, cujos resultados serão conhecidos em 01 de outubro.

Para apresentarem a candidatura, os alunos necessitam de uma senha de acesso - que pode ser pedida através do 'site' da DGES - e da ficha ENES, emitida pela escola com a classificação final do secundário e os resultados nas provas de ingresso.

No ano passado, 58.641 estudantes candidataram-se à primeira fase do concurso nacional de acesso, menos 723 face ao ano anterior.