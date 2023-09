A descida das temperaturas, que começou durante o primeiro fim de semana de setembro, vai manter-se nos próximos dias, à exceção da próxima quarta-feira, 6 de setembro, em que se espera uma ligeira melhoria das condições. "Hoje ainda temos uma situação de aguaceiros fortes, com trovoada e vento forte, especialmente nos distritos do litoral para os quais temos aviso emitido," revela Patrícia Marques, meteorologista do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).