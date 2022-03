Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Coimbra vão estar em aviso amarelo a partir das 21h e até às 3h de quarta-feira.

15 de março Sofia Oliveira com Ana Bela Ferreira

Seis distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Seis distritos de Portugal vão estar a partir de hoje sob aviso amarelo devido à chuva e na quarta-feira juntam-se mais quatro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



À população em geral é aconselhado que as pessoas permaneçam em casa, em segurança, não se expondo desnecessariamente ao risco.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Coimbra vão estar em aviso amarelo, a partir das 21:00 de hoje e até às 03:00 de quarta-feira.

Na quarta-feira, o IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Évora, Beja, Setúbal e Faro, entre as 03:00 e as 12:00 devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O IPMA emitiu igualmente um aviso amarelo para os distritos de Castelo Branco e Guarda entre as 06:00 e as 18:00 de quarta-feira por causa da queda de neve acima da cota dos 1700/1800 metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, aumentando de frequência e intensidade a partir do meio da tarde, em especial no litoral oeste onde poderá ser temporariamente forte.

A previsão aponta também para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e ocorrência de trovoada a partir da tarde.

Está ainda previsto vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte nas terras altas das regiões Norte e Centro e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 11 (em Viseu, Coimbra e Faro) e as máximas entre os 10 graus (na Guarda) e os 18 (Setúbal, Santarém, Leiria, Aveiro e Braga).