Portugal condenado a pagar 50 mil euros a herdeiras de Emídio Rangel

Tribunal europeu considera que os tribunais portugueses interferiram com a liberdade de expressão do ex-jornalista quando o condenaram a indemnizar os sindicatos dos juízes e dos magistrados do Ministério Público, depois de este ter dito que estes "obtêm documentos de processos e trocam esses documentos com jornalistas nos cafés".