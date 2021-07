Porto Canal faz participação contra Pedro Adão e Silva por “palavras insultuosas”

A Direção de Informação do Porto Canal anunciou esta quarta-feira que vai apresentar uma participação contra Pedro Adão e Silva ao Presidente da República, à Comissão Nacional para as Comemorações do 50.º aniversário do 25 de Abril e ao Sindicato dos Jornalistas, por "palavras insultuosas" sobre o canal, ao qual se referiu como "essa coisa", e por ofensas à "dignidade profissional" de uma jornalista.