Líder do PS/Coimbra vai ser julgado

O líder distrital do PS/Coimbra e presidente da Câmara de Condeixa-a-Nova vai ser julgado sob acusação de participação económica em negócio, crime alegadamente cometido quando era administrador do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (2009-12), apurou a SÁBADO.



Nuno Moita, ex-gestor do IGFEJ, está sob suspeita de ter intervindo numa decisão para atribuição de obras por ajuste direto a uma empresa de Condeixa, cuja gerência é exercida por Armindo Marto.



Além do Instituto e do antigo administrador, são igualmente coarguidas outras cinco pessoas, entre elas dois funcionários do IGFEJ no triénio 2010-12 (intervenientes em júris de concursos de empreitadas).