As vítimas, duas mulheres e um homem com cerca de 20 anos, moravam em Nuland.

Três portugueses morreram num violento despiste seguido de incêndio, na manhã deste domingo, na A59 em Rosmalen, na Holanda, avança o jornal Brabants Dagblad. A informação foi confirmada ao Correio da Manhã por fonte de Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.



Segundo a polícia holandesa, não são conhecidas as causas da saída da estrada que destruiu por completo o Ford Fiesta. Nenhuma outra viatura esteve envolvida no acidente.



