Violento acidente de automóvel mata pai e filho de Paços Ferreira em França

Carro conduzido por uma das vítimas invadiu a faixa contrária e chocou de frente com um camião. Os dois homens tiveram morte imediata.

Um violento acidente na ponte de Sobache, na zona de Val D"Argent, França, vitimou dois cidadãos portugueses. O acidente ocorreu na passada segunda-feira, cerca das cinco da manhã (mais uma hora que Lisboa), quando o carro conduzido por Luís Cunha, de 60 anos, invadiu a faixa contrária e chocou de frente com um camião. Pai e filho (Gilberto, 39 anos) tiveram morte imediata.



Segundo o Jornal de Notícias, os dois homens trabalhavam na mesma empresa de construção civil e estavam numa obra em Lille, a cerca de 600 quilómetros de casa, onde passavam a semana, só regressando para os dias de descanso.



"Foi um choque muito grande para nós quando soubemos desta trágica notícia", afirmou um sobrinho e primo das vítimas ao mesmo jornal.



Os corpos de Luís e Gilberto Cunha devem chegar a Paços de Ferreira no sábado. Um dia depois do que estava previstos: os dois homens, juntamente com as respectivas famílias, deviam chegar esta sexta-feira à terra de origem para passar o Natal.