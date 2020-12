Dos 232 mil infetados com covid-19 registados desde que a aplicação StayAway Covid foi lançada, apenas 0,8% sinalizou que estava doente. Segundo o Jornal de Notícias , só 1.955 das 232 mil pessoas que ficaram infetadas inseriram o código na app.De acordo com dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, avançados pelo jornal, 2,6 milhões de pessoas já descarregaram a aplicação.