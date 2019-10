Mais de 130 operacionais auxiliados por oito meios aéreos combatiam, às 17h00 desta quarta-feira, um fogo na localidade de Sapateira, freguesia de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco De acordo com a fonte, o alerta foi dado pouco depois das 16h00 e o "fogo está a arder com grande intensidade numa zona de eucaliptal".A fonte adiantou que, "até ao momento, não há casas em risco".Para o local foram mobilizadas várias corporações do distrito de Castelo Branco e, às 17:00, estavam envolvidos no combate às chamas 134 operacionais, auxiliados por 30 veículos e oito meios aéreos.