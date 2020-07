A PSP do Montijo salvou um menino de 5 anos, encontrado sozinho em casa depois de os pais terem saído e trancado a porta. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) sinalizou a situação e contactou o casal, que abdicou da custódia do menor. O menino está agora à guarda de uma instituição. O caso chocou os intervenientes nesta ocorrência uma vez que a progenitora está grávida e a poucas semanas do fim da gestação. A situação do pequeno foi desvendada por acidente. Eram 14h00 de segunda-feira, quando duas mulheres quase levaram com um copo em cima ao passar junto ao prédio onde reside a família. Conseguiram ver a mão da criança e ouvi-la falar.





Leia mais no Leia mais no Correio da Manhã