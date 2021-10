Os (des)caminhos do PSD

Não tenho nem nunca tive filiação partidária. Possuo amigos e “companheiros de caminho” em vários partidos, apesar de ter sempre lutado pelo fim do monopólio destes na vida institucional.



Também nunca me furtei ao debate “ideológico” com os mesmos, em diversas formas e foros, nacionais, regionais ou locais.



Em toda a vida, só aceitei cinco desafios brevíssimos com origem (mais ou menos) partidária: um seminário de reflexão, para independentes, sobre os grandes desafios nacionais, promovido pelo então PM (minoritário) Cavaco, a representação pessoal (gratuita, mas trabalhosa) do MNE em matéria de terrorismo na UE, na sequência do 11 de Setembro, a meteórica passagem (um dia) pelo conselho consultivo no CDS, sob Paulo Portas, a integração (com pessoas de muitas cores e feitios) no grupo de trabalho sobre a televisão, no governo Durão Barroso, e a reunião fundacional dos apoios à Aliança das Civilizações, a convite de Jorge Sampaio.