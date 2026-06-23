Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
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23 de junho de 2026 às 23:00

Meter-se na cama com o Chega

O PSD faz de conta que não sabe que ir para a cama com alienígenas, pequenos monstros verdes, poços de veneno, gente com Ébola, damas envenenadoras como na Renascença, ou com o Chega, é sair de lá irremediavelmente envenenado e com a pele a mudar de cor, e pequenos vermes no cérebro

O PSD faz de conta que não sabe que ir para a cama com alienígenas, pequenos monstros verdes, poços de veneno, gente com Ébola, damas envenenadoras como na Renascença, ou com o Chega, é sair de lá irremediavelmente envenenado e com a pele a mudar de cor, e pequenos vermes no cérebro, como o distinto Secretário da Saúde do governo Trump. É que a doença Ventura-Chega pega-se com tanta proximidade. E se houver um acordo (como tudo indica à data em que escrevo este artigo) o PSD dá mais um passo para abandonar o pouco que resta da sua matriz social-democrata. E o Chega passa a fazer parte mal disfarçada da governação.

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