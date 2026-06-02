O uso da acusação de antissemitismo para legitimar os crimes de Israel (1)

O que Israel está a fazer, negando qualquer aceitação da solução da ONU dos “dois estados”, é incentivar o terrorismo dos colonos, ilegalmente existentes em território da Autoridade Palestiniana, e assim destruir qualquer possibilidade de se viver em grande parte da faixa de Gaza ou no sul do Líbano, pelo arrasar de aldeias e cidades.

Todos os que criticam o comportamento do estado de Israel, do seu governo de extrema-direita, do seu Primeiro-Ministro criminoso internacional, são imediatamente acusados de antissemitismo. Esta acusação não tem senão uma intenção que é legitimar todos os crimes cometidos por Israel nos últimos anos, que, entre outras coisas, destruíram a sua reputação de forma difícil de remediar. Os estragos que esta actuação, com objectivos que vão para muito mais longe do que a sua defesa, fizeram a Israel, tornaram a única democracia existente na região num estado pária, que discrimina os seus cidadãos entre árabes e judeus e, repare-se, que digo “os seus cidadãos”, e que sempre tinha tido o apoio de muitas correntes políticas moderadas que defenderam o direito à sua existência e distinguiam entre legitima defesa e a barbárie.