Para mal da nossa democracia, hoje a vida política é dominada por tribos. Como todas as tribos têm uma língua própria, uma história fictícia, personalidades tocáveis e intocáveis, causas e uma enorme, enormíssima identidade. Na dinâmica pública – ia escrever no debate público, não há verdadeiro debate mas sim imprecações – tendem a sobrepor-se aos partidos na conflitualidade política. Para pior.



Hoje as tribos da esquerda e da direita são assimétricas. Ambas existem, mas a direita tem vantagem porque é mais agressiva e defende o seu território como é típico de uma tribo. Já repararam como nas últimas discussões, seja sobre o passado colonial, sobre a pandemia, sobre o Estado, sobre o Governo, sobre a escola, das duas tribos uma está na ofensiva e outra na defensiva? A direita está na ofensiva e a esquerda na defensiva, e como a assertividade de um dos lados é muito maior, sem hesitações e arregimentando tudo e todos os nativos ou os convertidos à tribo, conquistam um importante multiplicador, a comunicação social.



Então tudo se torna previsível. A direita é contra as medidas de confinamento, previsível. A direita é a favor de uma visão da intangibilidade do passado colonial, previsível. A direita não questiona o "patriotismo" na guerra colonial, previsível. A direita é contra os "privilégios" da função pública, previsível. A direita acha que a sua impotência política se deve ao génio propagandístico dos socialistas e de António Costa, previsível. A direita acha que as medidas de emergência são uma manobra política para criar uma ditadura em Portugal, previsível. A direita acha que a TAP deve fechar, previsível. A direita contesta Rui Rio e adora Passos Coelho, previsível. A direita detesta Biden que lhes derrotou Trump, previsível. A direita não admite nenhum "mas" ao "heroísmo" de Marcelino da Mata, previsível. A direita acha que as escolas devem fechar, se o Governo as quer abertas, previsível. A direita acha que as escolas devem abrir, se o Governo as quer fechadas, previsível. A direita acha que o anti-racismo é um atentado à Pátria se for contra os brancos, previsível. A direita acha que o Serviço Nacional de Saúde é uma forma de sovietização da sociedade, previsível. Previsível porque basta enunciar a questão para saber logo como é que vão responder.