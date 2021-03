À volta de Moedas

Não é bom augúrio o modo como a tribo da direita tem recebido a candidatura de Moedas, principalmente para ele próprio, se quer ter probabilidades de ganhar. Moedas é em abstrato um bom candidato do PSD à Câmara de Lisboa, falta ver o seu programa. Mas, se quer ter um resultado satisfatório terá de fazer uma campanha "social", porque a maioria dos problemas da cidade são dessa natureza, e não os que são habituais no discurso tribal da direita. Face ao paternalismo social da gestão socialista, ao peso de políticas de subsidiação e apoios estatais, não me parece que ir para a rua defender "menos estado", menos habitação social, mais direitos de propriedade dos senhorios e menos defesa dos inquilinos, mais gentrificação, menos subsídios para a "cultura", atacar os "programas verdes", pedindo menos faixas de bicicletas, mais carros no interior da cidade, menos transportes públicos do "estado", ou no plano laboral, mais direitos patronais e menos dos trabalhadores, entre o tecido de pequenas empresas e os hipermercados, às claras ou de forma indirecta, seja o que vai acontecer.

Mas se é isso que a direita tribal considera o "socialismo" por que razão apoiam tão entusiasmadamente Moedas? Por que têm a esperança em Moedas como homem de Passos contra Rio. E é por isso que, mesmo no contexto da radicalização actualmente existente, por razões oportunistas, não vai haver grande alarido na tribo com o "socialismo" da campanha.



Foi isso que a Iniciativa Liberal (IL) percebeu, que tinha que fazer uma opção entre o discurso ideológico do seu liberalismo ou permanecer na tribo da direita, como mais uma tribo dentro da tribo. Escolheu o primeiro, numa avaliação eventualmente optimista de que conseguia assim manter o eleitorado, mesmo num confronto tribal em que a mobilização vai ser feita pela identidade e não pelas ideias. Daí a fúria "observadora" contra a IL, cuja opção lhe parece uma traição.



Vai ser interessante ver a evolução da coisa.