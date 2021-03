A política também tem Covid

O País está com dificuldades respiratórias, como de costume mal distribuídas, com os mais pobres e os que empobreceram com esta crise a não saberem como respirar e acima de tudo como vão respirar quando os débeis apoios estatais terminarem

Febre baixa

Os sintomas da pandemia incluem febre não muito alta, perda de sabor e de olfacto e algumas complicações respiratórias. Os benévolos, porque para muitas pessoas há efeitos malévolos bastantes, mas fiquemo-nos pelos benévolos. Olhemos para a política e está também com Covid. Tem febre, mas não muito alta, os radicalismos que querem fazer subir a febre, principalmente os da tribo da direita não resultam. E eles queixam-se: há domínio da propaganda e é por isso que as pessoas estão anestesiadas e nas sondagens parecem apoiar Costa. Na verdade, o sucesso relativo de Costa e do Governo pouco tem a ver com a propaganda e com a manipulação de opiniões, que é uma boa desculpa para a impotência da tribo da direita em crescer, mas sim com o facto de serem governo. E sendo Governo a maioria das pessoas não embarca nos excessos do ataque e na excitação da comunicação social, porque acha que, havendo asneiras, não são muito graves. E para muita gente, o que se tem passado é inevitável e "culpa" de ninguém. Podemos achar que esta ausência de sentimento generalizado de culpa, vem da falta de espírito crítico, mas parece-me ser uma coisa mais simples: vem de algum bom senso.