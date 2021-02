Não está tudo bem e não sabemos se vai ficar

Durante a II Guerra Mundial, com a população receosa de estar à mercê dos ataques da Força Aérea Alemã, o governo britânico começou a promover na imprensa um valoroso piloto, John Cunningham, que chegou ao fim do conflito com o invejável número de 20 aviões nazis abatidos em batalhas noturnas. Cunningham era então descrito como alguém com uma visão noturna tão excecional que era capaz de ver no escuro tão bem como um gato - o que lhe valeu a alcunha de "Cat’s Eyes".

Para justificar essa capacidade, o governo britânico garantia que o segredo estava na rigorosa dieta à base de cenouras que lhe fornecia a vitamina A necessária para manter essa espantosa visão durante a noite. Do outro lado do canal da Mancha, atento aos jornais, o comando aéreo nazi decidiu então introduzir as cenouras na dieta alimentar dos seus pilotos - todavia, sem grande efeito.

Na verdade, a justificação de que as cenouras faziam bem aos olhos do piloto foi apenas uma campanha de desinformação para encobrir durante o maior tempo possível a utilização de radares por parte dos caças da Royal Air Force, o que na época representou um grande avanço tecnológico. E como recordou o Paulo Batista Ramos num longo ensaio sobre a desinformação como arma política, publicado na revista especial da SÁBADO sobre as eleições americanas, a campanha foi tão bem sucedida que ainda hoje dizemos às crianças para comerem cenouras porque elas fazem bem aos olhos.