A primeira linha de defesa contra o terrorismo

Portugal não tem muitos casos conhecidos de radicalização. A totalidade dos jihadistas com nacionalidade portuguesa radicalizaram-se no estrangeiro. No entanto, é interessante verificar que o único caso detectado pelas autoridades portuguesas, o dos marroquinos Abdesselam Tazi e Hicham El Hanafi, aconteceu graças a um alerta da família de um deles.



De acordo com os dados disponíveis na investigação da Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária, as autoridades só souberam que os dois marroquinos, que chegaram a Portugal no final de 2013 e no ano seguinte obtiveram autorização de residência e instalaram-se em Aveiro, estavam, alegadamente, a recrutar elementos para o autoproclamado Estado Islâmico graças à denúncia de Mohamed El Hanafi - irmão de Hicham El Hanafi. Foi ele, segundo o seu testemunho, que ao perceber que o irmão estava em processo de radicalização alertou os investigadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para o que se estava a passar. Revelou que o irmão, que em Marrocos bebia, fumava e tinha namoradas, tinha-se tornado extremista e teria mesmo estado durante dois meses na Síria a receber treino militar.



A informação foi partilhada pelos inspectores do SEF com a Unidade de Coordenação Antiterrorismo e pouco depois foi aberto um inquérito-crime no Departamento Central de Investigação e Acção Penal que culminou, no final de Março, na acusação a Abdesselam Tazi por vários crimes relacionados com o terrorismo. Já Hicham El Hanafi foi preso em França, em Novembro de 2016, por suspeitas de estar a preparar um atentado naquele país.



O aviso de Mohammed El Hanafi pode ter chegado tarde demais. Não impediu o irmão de ser detido por suspeitas de ligação a um grupo terrorista. Mas a denúncia mostra que, ao contrário do que se passa pensar, em geral, as famílias dos terroristas islâmicos não os apoiam em silêncio nem estão secretamente orgulhosos do que os filhos fazem. Pelo contrário. A maioria desejava ter percebido o que se passava mais cedo e não descobrir que o familiar desaparecido tinha aderido a um grupo terrorista através de uma publicação feita numa rede social ou de um telefonema a partir de uma zona de guerra.



É também por isso que as famílias são a primeira linha de defesa contra a radicalização. Se perceberem o que está a acontecer poderão, com o apoio da comunidade e dos serviços do Estado, impedir que os seus filhos se tornem mais um dos cerca de cinco mil jihadistas que viajaram para a Síria e para o Iraque a partir da Europa nos últimos anos. Ou um dos (muitos) que decidiram cometer atentados terroristas na Europa.

É uma pergunta a que poucos sabem responder: como reagiríamos se percebêssemos que um familiar, seja ele filho, irmão ou sobrinho, estava num processo de radicalização? A quem falaríamos? Pediríamos ajuda? E, nesse caso, a quem? O senso comum diz que o primeiro impulso do ser humano é proteger os que lhe são mais próximos. E, à partida, proteger poderia significar esconder o que está a acontecer, e tentar resolver o assunto no seio da família. Mas como é habitual, nem tudo é o que parece. E neste caso, proteger, pode significar denunciar a situação às autoridades.Foi essa a conclusão de uma i nvestigação recente do jornal Belga "Het Laatste Niews" . Ao reverem a lista de cidadãos belgas que foram colocados na lista de combatentes terroristas estrangeiros pelas autoridades, os jornalistas descobriram que, nos casos em que as autoridades foram alertadas para um processo de radicalização em curso ou mesmo para a concretização de uma viagem para a Síria e para o Iraque, a principal fonte de informação foram as próprias famílias.De acordo com o jornalista Guy Van Vlierden, dos 450 jihadistas belgas que foram sinalizados graças a "dicas" de alguém, 117 foram-no através de informações prestadas pela família, ou seja, 26%. A maioria tinha um receio: o de que os seus familiares partissem para a Síria ou para o Iraque.