A máquina de dinheiro do terror

Existem três factores-chave para o sucesso de uma organização, seja ela uma empresa, um Estado ou um grupo terrorista: dinheiro, estrutura hierárquica e organização. No entanto, ao longo dos últimos anos, sempre que se debatia a capacidade financeira do auto-proclamado Estado Islâmico (EI) a discussão seguia um de dois sentidos: "eles são ricos graças ao petróleo que exportam com a cumplicidade dos países vizinhos"; ou "eles são financiados por países da região que têm interesse na instabilidade do Iraque". Não sendo totalmente falsas, essas duas convicções amplamente instaladas não são totalmente verdadeiras.

O primeiro estudo publicado sobre as finanças do EI, "Islamic State: the economy-based terrorist funding", da autoria de Jean-Charles Brisard e Damien Martines e publicado pela Thomson Reuters, começava por recordar que, de acordo com uma análise do governo americano, já em 2006 a então Al Qaeda no Iraque tinha criado um modelo auto-sustentável de financiamento. O antecessor do EI assentava então no contrabando, raptos para resgate, corrupção e extorsão para financiar as suas actividades. Até 2010 os donativos do exterior representavam apenas 5% do orçamento do grupo. Já então tinha um "ministro das Finanças" que geria toda a sua actividade terrorista.

Com o crescimento e posterior domínio territorial, conseguido a partir de 2011, o grupo não fez mais do que diversificar as suas fontes de rendimento. Passou a explorar recursos naturais, matérias-primas e agricultura, e começou a cobrar impostos. Só em Mossul estimava-se que conseguisse cerca de oito milhões de dólares por mês através da cobrança de taxas: na venda de todos os bens, nas comunicações, nos levantamentos de dinheiro, nos salários, portagens, multas e protecção religiosa, etc. No fundo, como qualquer Estado.