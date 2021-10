Bastidores: Nuvens no horizonte

Contamos como estamos prestes a enfrentar um aumento de preços e rutura de stocks; acompanhámos Nuno Melo em campanha; mostramos como a seca e o consumo de água acabaram com o rio Mira; e falámos com o acupunctor Pedro Choy.

Em plena crise política, no horizonte parecem estar a reunir-se nuvens negras que vão afetar as famílias nos próximos meses. Nas conversas com dezenas de empresários e líderes de associações de todos os setores ao longo da última semana, os jornalistas Bruno Faria Lopes e Lucília Galha foram acumulando os sinais de perplexidade – expressões como "loucura", "não sei onde isto vai parar" ou "nunca tinha visto nada assim" – perante um choque económico global que ninguém previu. O resultado é um risco claro de rutura de stocks e a certeza de que os preços de quase tudo o que compramos vai subir em breve.





Na estrada com Melo

Candidato à liderança do CDS, Nuno Melo anda pelo País a cativar militantes. No último sábado, o repórter Alexandre R. Malhado acompanhou-o numa jornada que começou em Faro, passou por Setúbal e terminou em Lisboa. No Algarve, a sede da distrital estava fechada há meses e repleta de despojos de noites de copos de jotas centristas. Foi numa sala com retratos de todos os líderes, exceto de Francisco Rodrigues dos Santos, que Melo apresentou o projeto a 16 pessoas. Com apenas quatro horas de sono, o candidato repetiu o discurso, palavra por palavra, em todas as paragens. Só ao jantar pediu à fotojornalista Raquel Wise: “Não me tire fotografia, por favor. Não quero aparecer a mastigar.”







O jornalista Alexandre R. Malhado (ao fundo), assiste a uma sessão de campanha de Nuno Melo, em Setúbal Raquel Wise





Se há alguns anos era possível passear pelas margens do Mira, hoje, na zona de Ourique, é possível caminhar pelo leito do que já foi um rio. Como conta o jornalista Paulo Barriga, a seca, conjugada com o consumo excessivo de água a jusante da barragem de Santa Clara, deixaram o grande rio do Sul em níveis nunca vistos. Uma reportagem, para ver também em formato multimédia no site da SÁBADO, com imagens que não o vão deixar indiferente.







O jornalista Paulo Barriga, ao centro, assiste ao lançamento de um drone para filmar o leito seco do rio Mira fotos Raquel Wise

Em abril de 2019 Pedro Choy e João Júlio Cerqueira estiveram em lados opostos num Prós e Contras. Hoje continuam a defrontar-se com o acupunctor a processar o médico por difamação devido a textos publicados num blogue. À jornalista Raquel Lito, Choy queixou-se de insónias e lapsos de memória provocados pelo desgaste do processo, numa conversa que começou após o fim das consultas, às 19h, e que se prolongou até às 23h.





Boa semana.



