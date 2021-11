Bastidores: Deixar o carro em casa

Com a discussão sobre a mobilidade ao rubro, vários jornalistas da SÁBADO foram tentar perceber qual seria a diferença nas suas vidas se deixassem o carro em casa e passassem a fazer a vida – incluindo levar crianças à escola – de transportes públicos. Aqueles que já o fazem habitualmente ficaram de fora. A exceção foi o fotojornalista Alexandre Azevedo que costuma deslocar-se de bicicleta, mas cuja experiência era importante para o debate atual. Se para ele não houve mudanças, a maioria teve dificuldades várias: falta de transportes, atrasos, greves e, sobretudo, tempo perdido. A subeditora Sara Capelo, por exemplo, demorou 3h25m a fazer um percurso que habitualmente leva uma hora. E acabou por ter de pedir boleia no regresso a casa porque já não havia autocarros.







O fotojornalista Alexandre Azevedo retratou a viagem de bicicleta de casa para a redação Alexandre Azevedo

Apesar de detestar dar entrevistas, Manuel Cavaco não hesitou em aceitar o convite da SÁBADO. O encontro ficou marcado para o estúdio da Cofina e ao chegar o ator ficou impressionado com o tamanho da redação em open space. “Parece as redações das séries americanas”, disse. Ao cruzar-se com ele, o diretor adjunto António José Vilela disse-lhe que era há muito um admirador do seu trabalho e falou-lhe na série Pôr do Sol. Foi o suficiente para que o ator, até aí muito calado, se soltasse. “Você não imagina o que eu me divirto a fazer aquilo! É muito bem feito! Estou ansioso por voltar às gravações”, confessou. Seguiram-se 2h40m de entrevista, em que ele confessou que “abriu o coração”. Obrigado, Manuel.







O repórter João Carlos Barradas entrevistou Paula Cristina Roque sobre o estado policial em Angola Duarte Roriz





Depois de ter trabalhado durante cinco épocas nas camadas jovens do futebol feminino do Sporting, Mariana Vaz Pinto, 26 anos, tornou-se a primeira mulher a desempenhar as funções de team manager numa equipa profissional da I Liga. No caso, da Belenenses SAD, onde está desde o início de outubro. No dia 25 desse mês tornou-se também a primeira mulher a sentar-se no banco de suplentes como delegada em jogos da I Liga. E em conversa com o editor executivo Carlos Torres confessou que a experiência “está a ser excelente”. Adora a “proximidade com os jogadores e a presença nos treinos e nos jogos” e confessa: “Gosto de ter um objetivo, que é ao fim de semana termos um jogo para ganhar.”





Boa semana.





Mais crónicas do autor Há 18 minutos Bastidores: Deixar o carro em casa Vários jornalistas trocaram o automóvel pelos transportes públicos; entrevistámos o ator Manuel Cavaco e a investigadora Paula Cristina Roque; contamos a história de Mariana Vaz Pinto, a mulher que está a quebrar barreiras no futebol profissional. 27 de outubro Bastidores: Nuvens no horizonte Contamos como estamos prestes a enfrentar um aumento de preços e rutura de stocks; acompanhámos Nuno Melo em campanha; mostramos como a seca e o consumo de água acabaram com o rio Mira; e falámos com o acupunctor Pedro Choy. 20 de outubro Roteiros para o descanso Preparámos-lhe cinco roteiros gastronómicos para aproveitar o feriado; falámos com os investigadores Pedro Magalhães e Luís de Sousa sobre corrupção; fomos ver os vestidos que Paula Bobone vai leiloar; e entrevistámos o astronauta português João Lousada, que está a treinar para ir a Marte. 13 de outubro Bastidores: Uma mulher discreta Revelamos os testamentos de Maud Queiroz Pereira; falámos com a britânica Michela Wrong sobre a violência no Norte de Moçambique; contamos a história de Dulce Correia, cuja vida inspirou a série Vanda; e entrevistamos o herói do futsal Pany Varela 29 de setembro O outro lado de Moedas Fazemos um retrato de Carlos Moedas, entrevistámos o ministro das Finanças a poucos dias da entrega da proposta de Orçamento do Estado e fizemos uma prova cega com crianças para ver o que elas acham de alimentos sem açúcar Mostrar mais crónicas

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana