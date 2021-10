Roteiros para o descanso

A pensar no fim de semana prolongado do 1 de novembro, a equipa do GPS preparou-lhe um conjunto de roteiros gastronómicos para melhor aproveitar esses três dias de descanso no Norte, no Centro e no Sul do País. Aí, no Algarve, o repórter Ricardo Santos guia-o através de Olhão, cidade que se transformou numa referência do bom peixe, da paisagem protegida da Ria Formosa e da ilha do Farol, um segredo bem guardado onde o ritmo de vida é lento, não há sequer multibanco e onde só é possível encontrar alojamento através de contactos privilegiados ou das redes sociais.





Perceções da corrupção

Luís de Sousa e Pedro Magalhães receberam a editora executiva Maria Henrique Espada numa sala do Instituto de Ciências Sociais às 9h. Mas algum tempo depois foram amigavelmente interrompidos por António Costa Pinto que queria saber quando libertavam o espaço. “Já somos muitos”, justificou Pedro Magalhães que, a par do colega, tem produzido estudos na área das perceções políticas e da corrupção – apesar da falta de entusiasmo daqueles que têm responsabilidade nessas áreas.



Leilão icónico

Durante uma conversa com Paula Bobone, a propósito dos 60 anos da princesa Diana, a editora Ana Bela Ferreira soube que a socialite s preparava para leiloar a sua roupa. Marcaram logo uma entrevista e ao longo de mais de duas horas, a socialite recordou a infância – “foi há tanto tempo que já nem me lembro” – fez apartes sobre as primeiras fotografias que lhe tiraram, as obras em Cascais e claro, a roupa. Não tinha nenhuma das peças icónicas à mão, apenas colares e óculos extravagantes. Foi o suficiente: “são os acessórios que fazem o look”, garante.



Um astronauta português

Quando recebeu a tarefa de contactar o astronauta João Lousada a jornalista Raquel Lito teve poucas esperanças de ser bem-sucedida. Afinal, a equipa de em que o português está inserido vai estar isolada até ao fim de outubro em treino para uma missão em Marte. Mas após um contacto com a Agência Espacial Portuguesa, obteve não só os emails das assessoras da missão Amadee-20 o como do próprio João Lousada, que se disponibilizou logo a responder às perguntas sobre a sua vida, a missão e a possibilidade de ser o primeiro português no espaço.



Boa semana.





