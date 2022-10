Sensação de impunidade

Durante muito tempo, ocupar um cargo de poder no Estado era visto como um caminho para o enriquecimento. Pessoal e daqueles que se encontravam mais próximos. Era assim na Monarquia, por inerência do regime. No Estado Novo, por sistema e sobrevivência – basta ler a correspondência de António Oliveira Salazar para se perceber como estava implantada a cultura da troca de favores. Mesmo nas quase cinco décadas de democracia multiplicaram-se as histórias de responsáveis públicos que se rodeavam de familiares ou conterrâneos nos serviços que dirigiam. Ou dos políticos que após passagens pela governação enriqueceram subitamente.