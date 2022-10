Um País pobre e a cair aos pedaços

Um tribunal de Braga não pôde convocar a ré de um processo porque o pouco papel disponível tinha de ser canalizado para situações de absoluta urgência. Um pouco por todo o País multiplicam-se os relatos de edifícios da administração pública degradados, com infiltrações, bolor e baratas. Os serviços de saúde estão permanentemente à beira do colapso, com urgências a fechar, faltas de médicos, enfermeiros ou auxiliares. Nas escolas, além dos problemas estruturais, faltam professores para substituir todos aqueles que têm saído e se preparam para abandonar o ensino.