Duas décadas perdidas

Giorgia Meloni não foi a primeira líder da direita populista a ganhar eleições ou a obter um resultado expressivo neste século. Provavelmente não será a última. Há pelo menos duas décadas que a direita populista faz parte da política europeia. Em 2000 Jorg Haider integrou o governo austríaco com o FPÖ, partido que voltaria a uma coligação governamental em 2017-19. Vicktor Orbán lidera a Hungria desde 2010. Na Polónia o Lei e Justiça reconquistou o poder em 2015, oito anos após uma primeira passagem pelo governo. Na Finlândia o Partido dos Finlandeses fez parte de uma coligação de direita entre 2015-19. Em França, Marine Le Pen tem obtido resultados cada vez mais expressivos. Na Alemanha, a AfD chegou ao Parlamento. Em Espanha o Vox cresce nas sondagens. Em Portugal, o Chega foi o terceiro partido mais votado nas últimas legislativas. Na Suécia, os Democratas da Suécia foram os grandes vencedores das recentes eleições.

Fora da Europa não é diferente. Nos Estados Unidos, Donald Trump venceu as presidenciais de 2016. No Brasil, Jair Bolsonaro foi eleito em 2018. Na Turquia, Recep Erdogan foi sucessivamente presidente da câmara de Istambul, primeiro-ministro e é Presidente desde 2014, o mesmo ano em que Narendra Modi se tornou chefe do governo indiano.