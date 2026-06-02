Debí tirar menos fotos

Lembro-me de concertos em que mal tocava com os pés no chão, tal era o movimento da massa humana. Esses dias parecem hoje uma miragem. Não estranha que a geração mais nova saia menos à noite, beba e fuma menos.

Fui uma das cerca de 120 mil pessoas que assistiram ao concerto de Bad Bunny, no estádio da Luz, em Lisboa. No rescaldo, muito foi dito sobre o uso excessivo dos telemóveis. A primeira vez que fiquei incomodada com isso foi num concerto em 2023, em que foi praticamente impossível vislumbrar o palco devido à densa camada de telemóveis que sobrevoava as cabeças de quem estava na plateia. Saí estupefacta ao perceber que são mesmo muitas as pessoas que filmam constantemente e transmitem em direto para o Instagram e Tik Tok os concertos, durante quase toda a duração. Dois anos depois, em 2025, assisti a outro concerto onde presenciei novos fenómenos: para além das filmagens permanentes, vi gente a scrollar nas redes sociais e a jogar no telemóvel durante o concerto.