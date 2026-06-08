Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
08 de junho de 2026 às 23:00

Feminista que perrea me confesso

Significa isto que devemos pautar toda e cada uma das nossas ações por essa rejeição do machismo? Só ir a concertos de música com letras expressamente feministas? Não ler nem ver cinema com cenas em que mulheres são violadas, agredidas ou destratadas? Esse nunca foi o meu feminismo.

Na era da permanentemente desatenção, em que os ciclos mediáticos duram por vezes nem 24 horas, surgem no espaço público vozes desesperadas por atenção, dispostas a publicar textos muito simples com o único objetivo de provocar e indignar. Na semana passada, houve comoção subordinada à afirmação: não é possível ser feminista e ir ao concerto do Bad Bunny. Vou morder o isco e comprar o debate.

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