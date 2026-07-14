Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
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14 de julho de 2026 às 23:00

Aberrações de circo

Quando Trump pediu clemência para Balogun antes do jogo com a Bélgica, limitou-se a repetir uma prática antiga. Mas enquanto os seus antecessores manobravam na sombra, Trump exibiu o abuso às claras

GOSTO DA HIPOCRISIA: sem uma pequena dose, a vida em sociedade não seria suportável. Mas convém não abusar do condimento: a interferência de Trump nas decisões disciplinares da FIFA é a maior vergonha da história dos Mundiais?

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