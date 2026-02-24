Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
24 de fevereiro de 2026 às 23:00

Parem de dizer que "a Ucrânia já perdeu a guerra"

Não, gente: a Ucrânia "não perdeu a guerra". Muito menos lhe resta apenas "aceitar as exigências de Trump e submeter-se ao poder russo". Putin achava que tomava Kiev em quatro dias ou, vá lá, quatro semanas. Quatro anos depois, aqui estamos. Mais arriscado que o avanço russo no terreno (pífio, demorada, insuficiente) é acreditar em quem ecoa a propaganda de Moscovo. É esse o desafio: manter o apoio e permitir que a heróica resistência ucraniana não esmoreça. Não é por eles: é por nós.

Não perdeu. De forma alguma.

Tópicos Trump Presidentes norte-americanos presidente do Chega. Ucrânia Bush Rússia Estados Unidos Oblast de Zaporíjia Supremo Tribunal dos Estados Unidos Kremlin Starlink Brett Kavanaugh Joe Biden Neil Gorsuch John Roberts Ketanji Brown Jackson
