O baile dos negociadores

O último debate televisivo da pré-campanha foi um interessante ensaio de conversa entre o PAN e PSD sobre uma eventual solução de governo, caso Rui Rio ganhe as eleições e Inês Sousa Real tenha um bom resultado. Já tinha ficado claro no debate do Orçamento que as ditas ‘linhas vermelhas’ do PAN são facilmente negociadas por António Costa. Agora, percebemos que, pelo seu lado, Rio também as quer negociar mas terá de limar algumas arestas. E conter algumas das suas irritações mais primárias.