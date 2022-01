Os nossos criminosos de colarinho branco

A problemática é antiga e muito estimulante. Os crimes de colarinho branco, a sua deteção e punição, o seu potencial de violação do princípio da igualdade. A sua dimensão sociológica e o facto de ser neste território que mais se manifestam as proteções e solidariedades de classe social. O bem jurídico protegido, hoje consensualmente estabelecido na defesa da atividade do Estado e na vigilância da legalidade da atuação dos agentes públicos, a quem está interdito mercadejar com o cargo, como formas decisivas de proteger os cidadãos, o Estado Social e a democracia. A extensão destas exigências de política criminal ao setor privado, através de leis recentes. A lista de questões e debates é interminável.