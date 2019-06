História de um crime político

Capa edição 790

Um dos aspetos mais curiosos das últimas operações da Polícia Judiciária sobre as câmaras está no facto de praticamente todos os indícios de crime estarem centrados no código da contratação pública. A propósito, convém lembrar algumas realidades incómodas para o poder estabelecido em setores muito influentes do sistema político e da advocacia.O referido código, elaborado e aprovado no primeiro governo de Sócrates, é um monumento à opacidade jurídica. Foi feito em nome da transparência dos gastos do Estado, exigida por uma diretiva comunitária de 2004, mas o mínimo que se pode dizer sobre ele, nas palavras de uma das mais autorizadas vozes nacionais em matéria de direito administrativo e, consequentemente, de contratação pública, a professora Maria João Estorninho, é que se trata de um "labirinto jurídico". Foi um labirinto jurídico construído em 2008 pelo escritório Sérvulo e Associados, por encomenda do Governo, e a verdade é que, durante uns bons 10 anos, mais ninguém sabia o que era um "erro" ou uma "omissão" num contrato de empreitada de obras. O que se sabia é que o Estado estava sempre a perder e a ter de pagar indemnizações pesadas.