Viver como na Finlândia



Para que uma prioridade de combate á corrupção seja efectiva, o diagnóstico é fundamental. E, aqui, não se pode continuar a dar espaço aos discursos relativizadores e às verdades formais. Vamos partir da pergunta clássica: Portugal tem um grave problema de corrupção? Se utilizarmos os critérios da organização não governamental Transparência Internacional ou as palavras de especialistas do Banco Mundial, em particular os estudos de Daniel Kaufman, que nos dizem que Portugal poderia ter um nível de desenvolvimento e bem estar parecido com o da Finlândia não fosse a corrupção, é óbvio que a resposta só pode ser uma: sim, Portugal tem um grave problema de corrupção.



Se fosse estudada a relação das crises económicas que vivemos de 2000 em diante com os vários ciclos de esbanjamento e impunidade vividos em momentos historicamente datados – desvio de fundos comunitários, derrapagem nas obras públicas, evasão fiscal, facturas falsas - , talvez chegássemos à conclusão, segura e rigorosa, de que a corrupção é elevada. Se fosse possível explicar racionalmente o enriquecimento meteórico e astronómico de alguns membros da classe politica, empresários e, sobretudo, gestores, e relacioná-lo com o poder de fazer favores que tiveram em dado momento das suas carreiras também perceberíamos muita coisa. Com a crise da banca e a destruição de empresas como a PT, aliás, já percebemos quase tudo.



Todavia, para entendermos os níveis de corrupção no país não é preciso tanta sofisticação científica. Basta a simples equação de que no universo politico e de um certo tipo de altos cargos públicos há fenómenos de enriquecimento que, sem serem meteóricos ou astronómicos na sua aparência, reflectem a impossibilidade objectiva de terem acontecido com os salários auferidos na política e na administração pública.



Sem heranças ou ganhos na bolsa…



Não havendo heranças, nem ganhos na bolsa, nem fortunas que se trazem de uma vida anterior à da política (coisa que há cada vez menos porque muitos dos nossos políticos não têm uma vida profissional anterior), não é possível ter apartamentos e moradias de milhões de euros. Nem segundas e terceiras casas de idêntico valor no Algarve, no Brasil ou em outros pontos do globo de temperaturas mais amenas. Ou, ainda, passar as férias da neve na Suíça ou em Aspen (EUA), a Páscoa no Brasil, os primeiros fins de semana prolongados e primaveris em Nova Iorque, o Verão na Polinésia e o Outono a cirandar por Londres, Paris, Milão, Roma ou Praga. Não é possível ter barco estacionado em Vilamoura e uma frota de três ou quatro carros acima dos 60 mil euros cada.



A construção de um discurso sobre a corrupção a partir deste tipo de padrões de vida poderá parecer pindérica a alguns. Poderá ser um mero barómetro de um qualquer invejómetro nacional. Mas ela representa também tudo o que historicamente bloqueia a possibilidade de milhões de portugueses terem uma vida minimamente decente ou mesmo saírem do limiar da pobreza.





Igualdade de oportunidades



Precisamente porque uma das consequências da corrupção é o estilhaçar da igualdade de oportunidades. Ou ainda, citando a magistrada Eva Joly, que trabalhou em alguns dos casos de corrupção internacional mais relevantes, é por este crime que se "cavam buracos no Estado de Direito, essa obra sempre inacabada e incompleta".



A corrupção foi-se instalando aos poucos no país e o maior sintoma da sua importância está precisamente na enorme opacidade que a tem caracterizado. Os números não têm, desde logo, a menor correspondência com a percepção difusa que a própria opinião pública tem do problema e que está sistematicamente expressa em estudos de opinião feitos pelos mais diversos centros e empresas de sondagens. A constatação da importância deste crime e da sua real expressão na sociedade portuguesa está também à vista, desde logo, na enorme delicadeza com que o poder político a tem encarado ao longo dos anos. Muitas declarações de intenções gritadas para a praça pública, muitas e inflamadas proclamações de princípios mas, exceptuando alguns cavaleiros solitários, as regras do jogo foram sempre desenhadas pela força de uma imensa maioria silenciosa que bloqueou o mais possível a dotação de meios para as polícias e para o Ministério Público, que atrasou ou empastelou leis, que distribuiu influências e favores para comprar cumplicidades nos lugares certos, desde as polícias às magistraturas. Foi sempre tudo arrancado a ferros. Esperemos, a bem de todos, que António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa e todos os políticos que tenham vontade, possam contrariar esta caminhada cheia de perigos que enfrentamos. Não vamos, por isso, destruir já a nova equação do problema, mas vamos escrutiná-los ao milímetro.

As palavras do Presidente tiveram eco em António Costa, que proclamou esta prioridade para a próxima legislatura. António Costa é dos poucos políticos portugueses que podem invocar uma boa herança na matéria. Foi enquanto ministro da Justiça, entre 2000 e 2002, que foi aprovado grande parte do arsenal legislativo de combate à corrupção, em particular a lei 5/2002, muito importante em matéria de meios de recolha de prova, sigilo bancário e confisco de bens a favor do Estado. Já o seu Governo, apoiado pela ‘geringonça’ parlamentar, não teve a corrupção como prioridade.Entalado entre a necessidade de mostrar boas contas em Bruxelas e fazer uma política mais à esquerda no plano doméstico, o Governo acabou por não investir na área da investigação criminal. Não criou a asfixia da Polícia Judiciária mas deixou-a correr. Está também confrontado com uma contradição que, espera-se, não seja insanável. Um grupo de dirigentes e deputados do PS quer aprovar um Estatuto do Ministério Público que, objectivamente, domestica esta magistratura, empurrando o regime para uma fronteira vermelha em matéria de saúde do mesmo. Não é de crer que António Costa deixe o partido enveredar pelo suicídio mas, para já, os danos na promessa de dar prioridade ao combate à corrupção são óbvios. Como poderá um Governo combater a corrupção se deixar asfixiar a Polícia Judiciária e aprovar um Estatuto do Ministério Público que, no essencial, coloca esta magistratura sob um controlo político?! O primeiro combate de Costa vai, por isso, travar-se dentro do próprio partido.