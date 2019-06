A crise da direita e do regime

Os frequentadores habituais dos debates sobre a necessidade de reformar o sistema político estabeleceram um consenso que, no essencial, resume o risco do populismo e da radicalização do regime a meia dúzia de inimigos. Apontam André Ventura, Paulo Morais, a imprensa que consideram ser tabloide, aqui e ali os excessos de arrogância política do CDS e, agora, também têm as baterias apontadas ao crescimento do que consideram ser o vazio ideológico do PAN. Nos mais novos, apesar de cientistas políticos ou coisa que os valha, compreende-se a falta de memória, ainda que não a total ausência de lucidez analítica. Aos mais velhos, não se pode perdoar a propensão para uma espécie de estalinismo retardado. Só entra na fotografia quem eles querem.Se querem falar de crise da direita, não se inibam. Ela é real, profunda e não se vislumbra uma saída airosa. Já em relação ao regime, deveriam ter a coragem de reconhecer que há uns bons 30 anos que as coisas não estão melhores. Nos últimos dias, aliás, pioraram drasticamente com a vergonhosa falta de memória de Vítor Constâncio sobre os 350 milhões dados a Berardo. Quem se lembra de Pedro Ferraz da Costa, na primavera de 1995, a apontar o dedo ao pântano da corrupção, sabe que pouco ou nada mudou.

