Costa e a prioridade da corrupção

As eleições europeias confirmaram que não temos nacionalismo radical, nem xenofobia antiemigrante, com relevância eleitoral. Mas os votos das europeias não disseram que o sistema político está imune a mudanças

23-05-2019

Não é possível analisar o endividamento da banca entre 2005 e 2011 sem fazer a autópsia do poder político e financeiro da época. De Sócrates a Salgado, com Berardo no meio. Como não é possível analisar o estoiro do BPN sem o relacionar com o PSD e Cavaco