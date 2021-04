Sim, sra. ministra Van Dunem, acabe com o Ticão… ou talvez não

Um tribunal com apenas dois juízes, onde já se viu uma coisa destas?! Um tribunal que tem nas mãos os destinos de tantos cidadãos ilustres. Inconcebível!!! Um tribunal que decide ora de uma forma, ora de outra. Inimaginável!!! Um tribunal constantemente no espaço mediático. Que presunção!!! Um tribunal que se transformou em causa de alarme social. É um cancro que urge extirpar.



É isto que gritam em uníssono advogados, advogados-comentadores, políticos disfarçados de comentadores, comentadores disto e daquilo, doutos especialistas habituados a proferirem sentenças instantâneas e definitivas, e também juízes reguladores e sindicalistas e até, imagine-se, jornalistas, tantos jornalistas a perorar - alguns sempre foram mais comentadores do que jornalistas, mas enfim.



Mas sim, acabe com ele. Já vai tarde. Use a cobertura que está a ser preparada esta semana pelas hostes do Conselho Superior da Magistratura, esse órgão que tanto faz pela transparência das avaliações do trabalho dos juízes e dos tribunais portugueses, e formalize aquilo que a recomendação vai dizer: o Ticão é para fechar. Por favor, decida, porque há quase unanimidade no CSM: afinal são juízes, políticos e representantes da sociedade. Sim, o País precisa de toda esta coragem reunida. No início de maio, vão chegar finalmente à decisão mui refletida (como são todas as que se tomam em órgãos colegiais como o CSM). Depois, vão anunciá-la em público com porventura a pompa e circunstância das três linhas dos habituais comunicados. Mas ninguém duvide do conselho refletido, porque o sr. conselheiro Piçarra quer sair no mês que vem para a reforma, aos 70 anos, com a paz de espírito daqueles que certamente vão deixar uma indelével marca na justiça portuguesa. Esta marca.