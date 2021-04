Instantâneos ou quase (43)

Educação

Recuperar conhecimentos não é atirar para o ano letivo seguinte, não é reduzir currículos. É criar reais momentos de recuperação e contratar professores para o efeito. Isto o Governo PS não faz, porque tem um ministro que nunca existiu.



Santo Nicolau

Já repararam que nos perfis do futuro presidente da RTP, feitos pela generalidade dos órgãos de informação, não constam as parvoíces no Expresso (por exemplo, a entrevista a um burlão) e as diatribes noticiosas no Público?



A outra face

Alguns oráculos da saúde pública começam a mostrar quem são. Um já se sabia que queria ser ministro da Saúde, mas contenta-se com concorrer à Câmara de Sintra. Outro vai dirigir a campanha eleitoral de Moedas à capital.